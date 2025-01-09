نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يقدّم 6.194 خدمة في مركز عكار- ببنين للرعاية الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في منطقة عكار - ببنين اللبنانية.

وجرى خلال شهر ديسمبر 2024م استقبال 2.689 مريضًا في مركز عكار-ببنين للرعاية الصحية قدمت لهم 6.194 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 32% والإناث 68%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 51% والمقيمين 49% من إجمالي المستفيدين.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها