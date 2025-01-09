نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية "خيركم" تقيم حفل تكريم الفائزين بمسابقة الراجحي القرآنية بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه بمنطقة مكة المكرمة "خيركم" حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة الراجحي القرآنية، وذلك بمقر الجمعية بجدة.

وأوضحت الجمعية أن مسابقة الراجحي القرآنية التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي شارك فيها أكثر من 7600 متسابق من 80 حول العالم، وتمت عملية السحب آليًا على أسماء الـ 90 فائزًا وفائزة في مساري: "تعرف على خدماتنا"، و"اتلوها صح"؛ وحصل الـ 90 فائزًا على جوائز المسابقة البالغ مجموعها 60 ألف ريال