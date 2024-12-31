نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهما له ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي.