انت الأن تتابع خبر ولي العهد يعزّي نائب رئيس الوزراء الكوري في ضحايا حادث الطائرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لمعالي السيد تشوي سانج موك نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، في ضحايا حادث ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغنا نبأ ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لمعاليكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".