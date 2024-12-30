نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعقد اجتماعًا مرئيًّا لمناقشة نتائج زيارته لمحافظات المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس المنطقة، اجتماعًا مرئيًا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، ومحافظي رنية، وتربة، والخرمة، والمويه، وميسان، لمناقشة نتائج زيارة سموّه لمحافظات المنطقة العام الماضي، والاطلاع على أبرز المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.

وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على ضرورة متابعة مشاريع التنمية في المحافظات ولقاء الأهالي والاستماع لهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تؤكد دومًا أن الإنسان أولًا.

واطلع سموه على مخرجات ورشة العمل التي عقدتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تحت عنوان "مناقشة الطلبات التنموية بمنطقة مكة المكرمة في ضوء جولات سموه لمحافظات المنطقة".

واستعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع، الاحتياجات والطلبات التنموية في محافظات المنطقة، كما تم التطرق إلى الخطوات المتخذة حيالها، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وسيعقد سموه خلال الفترة المقبلة اجتماعات مماثلة بحضور محافظي المنطقة