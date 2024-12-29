انت الأن تتابع خبر موجة قطبية شديدة البرودة تضرب مناطق السعودية قريبا ! خبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوالى التحذيرات من خبراء الطقس بشأن قدوم موجة قطبية شديدة البرودة قد تجتاح العديد من المناطق السعودية في الأيام المقبلة، مع توقعات بتدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، حذر مختصون في الأرصاد الجوية من تأثير هذه الموجة على الحياة اليومية، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار هذه التوقعات، أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أن الأجواء ستشهد دفئا نسبيًا خلال اليومين المقبلين، وهو ما سيشكل فترة تمهيدية لموجة قطبية باردة تبدأ مساء الثلاثاء المقبل، وتصل ذروتها منتصف الأسبوع، متزامنة مع بداية الإجازة الفصلية.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذه الموجة ستكون الرابعة لهذا الموسم، وهي "موجة هجينة" تجمع بين برودة "المربعانية" التي تأتي من باطن الأرض، وبرودة "الشبط" التي تشع من السماء. وأشار إلى أن الأجواء الباردة ستبدأ فعليًا يوم الخميس المقبل، فيما ستكون ذروة الموجة خلال منتصف الإجازة.

ودعا الزعاق إلى ضرورة تهوية المنازل في اليومين القادمين، خصوصًا في وقت الظهيرة، لتخليصها من البرودة المحتبسة، مع تأكيد أهمية إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام مع بداية الموجة لتجنب تسرُّب البرودة إلى داخل المنازل.

أمطار متفرقة على بعض المناطق

من جهة أخرى، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، هطول أمطار متفرقة وخفيفة على عدة مناطق في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، من اليوم السبت وحتى صباح غد الأحد. وأوضح الحصيني عبر حسابه على منصة "إكس" أن المناطق المتوقعة للأمطار تشمل الرياض، الشمالية، الصمان، الباحة، عسير، وجنوب مكة المكرمة، على أن تمتد هذه التوقعات إلى الكويت أيضًا.

كما أشار إلى أن هناك رياحًا خفيفة إلى شبه قوية ستؤثر على وسط وشرق المملكة، مع احتمالية حدوث موجة برد قطبية في الأيام القادمة، إن شاء الله.

وفي تقريره اليومي، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية. كما ستظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب على بعض هذه المناطق، بالإضافة إلى السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤثر على أجزاء من المدينة المنورة، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.