انت الأن تتابع خبر إستقرار في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستقرار كبير في أسعار الريال السعودي أمام العملات العربية والأجنبية هذه الفترة،حيث وضح من تعاملات اليوم والفترة السابقة أن الريال السعودي يسجل مستويات جيدة وفي تصاعد مستمر،مع فروقات بسيطة في بعض الأسعار،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩٠٩٥٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٥٣٠

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧٠٢٩٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٣٣٥١١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٤١٧ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٣٨٣. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢٤١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٠.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٢٩٧. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٦٤٨. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٥٨٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.١٨٥٣٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٧٣٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٣٦٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٦١٧. ريال سعودي.