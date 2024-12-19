ضبط 12 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيات الأفغانية والإثيوبية والسودانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في تكسير ونقل الصخور، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.