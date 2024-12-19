انت الأن تتابع خبر قيادة المركبات بالرخص الدولية والأجنبية…المرور السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تضع المملكة العربية السعودية القوانين والضوابط اللازمة لضمان السلامة والحماية الدائمة لأمن البلاد ولكافة المواطنين،ومن أهم هذه الضوابط هي الضوابط المرورية،حيث يوجد قانون مروري صارم يطبق على الجميع،وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع،وقد ظهر في الفترة الأخيرة بعض التساؤلات حول قيادة المركبات بالرخص الدولية والأجنبية،وقد وضع المرور السعودي بعض الضوابط والشروط اللازمة لهذا الأمر سوف نتعرف عليها بعد قليل من خلال هذا المقال.

شروط القيادة بالرخص الدولية والأجنبية في السعودية

وضع المرور السعودي بعض الشروط والضوابط من أجل السماح لقيادة المركبات بالرخص الدولية والأجنبية وقد جاءت على النحو التالي:-

١- يجب أن تتوافق الرخصة وتكون صالحة من نوع المركبة التي يتم قيادتها.

٢- يجب أن تكون الرخصة مترجمة من جهة معتمدة.

٣- مدة سماح القيادة بالرخصة تكون سنه من تاريخ دخول المملكة،أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة،أيهما أقرب.

٤- لا يمكن الاعتماد برخص القيادة الدولية الصادرة من مجلس التعاون.

ماهي هي الأهداف من وراء وضع شروط القيادة بالرخص الدولية والأجنبية؟

هناك بعض الأهداف التي وضحها المرور السعودي من وضع شروط القيادة بالرخص الدولية والأجنبية وهي:-