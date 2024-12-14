انت الأن تتابع خبر وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا رسميًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل King Abdulaziz Camel Festival 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ختمًا رسميًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يعد من أهم المهرجانات الثقافية السنوية التي تقام في السعودية لتعزيز الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، يذكر أن إطلاق المهرجان كانت فكرة دعمها الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عام 1420 وأصبحت حدثا شتويا ينتظره المهتمين بالإبل في جميع الدول العربية، كما أن له العديد من الفعاليات المصاحبة له وفقاً لقواعد تلتزم بالجوانب الأمنية والثقافية والصحية.

ختمًا رسميًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية والمتمثلة في الإدارة العامة للجوازات ختما خاصا بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لعام 2024:

جاء هذا القرار بالتعاون مع نادي الإبل وصدر القرار رسمياً اليوم.

الختم متاح لجميع المسافرين القادمين عبر منافذ المملكة الدولية.

من الجدير بالذكر أن المهرجان يعزز الهوية الوطنية ويرسخ مكانة المملكة باعتبارها وجهة عالمية للتراث الثقافي.

وبهذا يظل مهرجان الإبل حدثا عالمياً يعكس الأصالة والإبداع في حدث واحد.

وفود أجنبية تزور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

شهدت النسخة التاسعة من مهرجان الإبل الذي يقام حالياً تحت شعار (عز لأهلها) زيارة وفود أجنبية من 7 دول:

مثلت هذه الوفود جهات دبلوماسية وحكومات وشركات خاصة للاطلاع على تفاصيل المهرجان.

جاءت هذه الوفود من فرنسا، السويد، اليابان، روسيا، بريطانيا، نيجيريا، كولومبيا.

تعرف الضيوف على أنواع وألوان الإبل وشروط مسابقات الإبل وآليات التحكيم التي تتبعها اللجنة، كما تابعوا المنافسات التي تتم.

أعجب الزائرين بحجم الجهود المبذولة في هذه الفعاليات والتي تعكس ثقافة وتراث الدولة بصورة مبتكرة.

آراء الضيوف الأجانب في مهرجان الإبل

أثنى الضيوف الأجانب على مهرجان الإبل والفعاليات التي يقدمها، وجاءت الآراء كما يلي: