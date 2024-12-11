نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تدعو لزيادة الاستثمار في إفريقيا لمكافحة الملاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أنه رغم تلافي 2،2 مليار حالة إصابة و12،7 مليون وفاة بسبب الملاريا منذ عام 2000، إلا أن المرض لا يزال يمثل خطرًا جسيمًا يهدد الصحة العالمية ولا سيما في الإقليم الأفريقي.

ووفقًا للتقرير العالمي للملاريا الذي أصدرته اليوم منظمة الصحة العالمية، شهد عام 2023 أكثر من 263 مليون حالة إصابة بالملاريا و597 ألف حالة وفاة في العالم، وهو ما يمثل زيادة في الإصابات إلى 11 مليون إصابة ونفس عدد الوفيات مقارنة بعام 2022.

وشهد الإقليم الأفريقي 95% من حالات الوفاة، حيث لاتزال الخدمات اللازمة للوقاية من المرض وتشخيصه وعلاجه غير متاحة للأشخاص المعرضين للخطر.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، أنه لا ينبغي أن يموت أحد بسبب الملاريا ورغم ذلك لا يزال المرض يسبب أضرارًا غير متناسبة بالأشخاص الذين يعيشون في الإقليم الأفريقي، خاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل، رغم وجود حزمة موسعة من الأدوات المنقذة للأرواح.

ودعا أدهانوم إلى زيادة الاستثمار والعمل في البلدان الأفريقية التي تعاني من عبء المرض، وقد شهدت المنظمة خلو 44 دولة من الملاريا وإقليم واحد، وتقدم العديد من البلدان نحو تحقيق هذا الهدف