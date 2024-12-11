انت الأن تتابع خبر أجواء ضبابية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب دخول فصل الشتاء وتتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى العديد من الظواهر الجوية المتغيرة،حيث تتعرض الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،كما يكون هناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٤٠.

الرياض: العظمى ٢١ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٥٥.

جدة: العظمى ٣٧ ودرجة الرطوبة ٢٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

الدمام: العظمى ٢٤ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٨٥.

أبها: العظمى ٢١ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٧٥.

تبوك: العظمى ٢٢ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٦٥.

بريدة: العظمى ١٩ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٦٥.

حائل: العظمى ١٨ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٦٠.

الباحة: العظمى ٢٠ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٨٥.

عرعر: العظمى ١٩ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٦٥.

سكاكا: العظمى ١٩ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٦٠.

جازان: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٣ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٦٥.