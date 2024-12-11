انت الأن تتابع خبر تحديثات في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل الجنيه السوداني استقرار في السعر أمام العملات الأجنبية فى تعاملات اليوم،مع تغيير جزئي في سعر الجنيه المصري والريال القطري والجنيه الاسترليني،وهذا يأتي بعدما وصلت أسعار العملات إلى مستويات تاريخية في الفترة الماضية وتحديدا في أبريل العام الماضي بسبب النزاعات العسكرية القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الوضع الحالي الإقتصادي

تعيش السودان هذه الفترة وضع اقتصادي حرج للغاية بسبب ضعف كل الموارد في البلاد،وهذا تسبب في تراجع كبير في الحالة الإقتصادية في البلاد،مع الزيادة التاريخية في أسعار العملات،وضعف القوة الشرائية للمواطنين،وهناك منافسة كبيرة بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة من أجل توفير النقد الأجنبي،وهناك تفاوت كبير في الأسعار بين مدينة وأخرى في السودان وصلت إلى أكثر من ١٠٠ جنيه سوداني.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٥٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٦٣١.٥٧ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٢٠٥.١٢ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٦٤.٨٩ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٦٨١.١٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٨٦.٨١ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٥٧٨.٩٤ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٥٧٨.٩٤ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٠٦٤.٥١ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٤٩.٥٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية