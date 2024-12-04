انت الأن تتابع خبر حزن في السعودية: وزير الشؤون الإسلامية ينعى زوجته الأميرة جواهر بنت سعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لحظات من الحزن والأسى، أعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن وفاة زوجته الأميرة جواهر بنت سعد، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته. وقد شكلت هذه الفاجعة صدمة للمجتمع السعودي، حيث فقدت الأسرة الحاكمة إحدى الشخصيات البارزة التي كان لها دور هام في المجتمع.

نعى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، زوجته الأميرة جواهر بنت سعد، عبر حسابه في منصة "إكس".

وفي تغريدته، قال آل الشيخ: "بقلوب مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة ابني عبدالله، سمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن تركي."

وأشار آل الشيخ إلى أن صلاة الجنازة ستؤدى على الفقيدة غدًا الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 4 ديسمبر 2024م، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وستتم دفنها في مقبرة العود.

وفي ختام تغريدته، دعا آل الشيخ بالرحمة والمغفرة لزوجته الراحلة، قائلاً: "نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، ويجعل ما أصابها رفعة في درجاتها عند رب العالمين."