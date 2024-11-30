متى موعد صرف الدعم الريفي لشهر ديسمبر 2024

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رياض - احمد صلاح - كما نعرف أن الدعم الريفي أحد صور الدعم الذي يستفيد منه فئة كبيرة ولهذا يبحثون عن موعد صرف الدعم الريفي لشهر ديسمبر 2024 القادم لأن الهدف الرئيسي منه هو رفع مستوى حياة كافة العمال في القطاع الزراعي حيث يعد من أهم الخطوات المتبعة لتطوير مشاريعهم الخاصة، وتم تقديمه من قبل الحكومة والوزارات المختلفة كوسيلة لزيادة الاقتصاد الزراعي والحفاظ على التنمية المستدامة وسوف نوضح تفاصيل أكثر حول الدعم في السطور التالية.

موعد صرف الدعم الريفي لشهر ديسمبر 2024

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الموعد المخصص لصرف دعم ريف الشهر القادم فمن المعروف أنه يقدم بعد التحقق من الشروط والضوابط المحددة من الوزارة ويكون ذلك في بداية كل شهر، وبهذا يكون موعد الشهر القادم ديسمبر يوم الأحد الموافق (1 ديسمبر) 29-5-1446 هجريًا ويستمر الصرف حتى يوم 10 من الشهر.

رابط الاستعلام عن دعم الريف شهر ديسمبر

من خلال الرابط الرسمي المحدد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يتمكن المواطنين من الاستعلام عن الدعم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

الدخول مباشرةً على المنصة الإلكترونية لبرنامج دعم الريف.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول بواسطة: الاسم رباعيًا، كلمة المرور.

بعد ذلك الدخول على القائمة الرئيسية من الموقع واختيار منها (دعم الريف) ثم الضغط على الاستعلام.

يطلب الموقع من الفرد تسجيل بعض البيانات الشخصية مثل: اسم المستخدم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الشخصي، تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر الاستعلام.

الانتظار قليلًا لتنتهي عملية الاستعلام وسوف تظهر التفاصيل الكاملة حول دعم ريف الشهر القادم.

شروط الحصول على دعم ريف 1446

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن الدعم الشهري ريف تم تحديد قائمة من الشروط الخاصة باستحقاق الفرد للدعم، ومن أمثلة تلك الشروط نجد: