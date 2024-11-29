انت الأن تتابع خبر بدون سائق وبأعلى التقنيات.. حقائق مذهلة عن قطار الرياض تكشف قصة التحول في النقل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مركز التواصل الحكومي عن تفاصيل مهمة حول مشروع "قطار الرياض"، واصفًا إياه بأنه "القصة الأكبر في قطاع النقل". ويعتبر هذا المشروع العملاق أحد أبرز الإنجازات في مجال البنية التحتية بالمملكة، حيث يجمع بين التقنية الحديثة والتصميم الفريد لتلبية احتياجات سكان العاصمة.

قدرات وتقنيات متقدمة

بحسب ما أوضحه المركز عبر حسابه على منصة "إكس"، يتمتع قطار الرياض بطاقة استيعابية تصل إلى 3.6 ملايين راكب يوميًّا. وتم تجهيز عرباته ومحطاته بأحدث أنظمة المراقبة ووسائل الراحة والسلامة، بالإضافة إلى أنظمة معلومات مخصصة لإرشاد الركاب عن مواعيد الرحلات.

تصميم عصري وشبكة متكاملة

يتألف المشروع من 185 قطارًا يضم 448 عربة، بتصميم عصري يواكب المعايير العالمية. وتحتوي الشبكة على 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية بتصاميم معمارية فريدة تعكس الطابع الثقافي والحداثة في آنٍ واحد. وتغطي الشبكة المدينة من خلال 6 مسارات رئيسية تمتد على طول 176 كيلومترًا، مما يجعلها من أكبر شبكات القطارات في المنطقة.

نظام صديق للبيئة وتقنيات بلا سائق

يعمل قطار الرياض بالكامل بالطاقة الكهربائية، باستخدام نظام "القطار الآلي بدون سائق"، مما يعزز من كفاءته ويقلل من الأثر البيئي.

خدمات متكاملة للركاب

لتقديم تجربة متكاملة، توفر محطات القطار خدمات متعددة مثل المحلات التجارية والمرافق العامة ومواقف السيارات.

وتتوزع المحطات على النحو التالي:

4 محطات على سطح الأرض

34 محطة علوية

47 محطة تحت سطح الأرض

بالإضافة إلى ذلك

، يحتوي المشروع على 19 منشأة لركن السيارات و7 مواقع مخصصة لمبيت القطارات وصيانتها، ما يضمن تشغيلا سلسا ومستداما.

نقلة نوعية في النقل العام