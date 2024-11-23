انت الأن تتابع خبر المريسل يكشف القصة الكاملة لهزيمة النصر أمام القادسية: الأسباب التي أدت إلى السقوط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي القادسية فوزا مستحقا على النصر بنتيجة (2-1) في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن، ليثير الجدل حول أسباب الهزيمة. وفي تعليقه على هذه الخسارة، قدم الإعلامي عبدالعزيز المريسل تحليلاً فنيًا لافتا، مشيرًا إلى أخطاء فنية في التبديلات وكذلك الفرص السهلة التي أضاعها لاعبو النصر.

المريسل يعلق على خسارة النصر ويكشف أخطاء فنية

وفي تعليقه على الخسارة، عبر الإعلامي عبدالعزيز المريسل عن رأيه الفني على حسابه الشخصي في منصة "إكس" (تويتر)، مشيرًا إلى عدة عوامل كان لها تأثير كبير في نتيجة المباراة.

وكتب المريسل: "بيولي ارتكب بعض الأخطاء في تبديلاته، ولكن ماذا يمكن أن نفعل أمام الفرص السهلة جدًا جدًا جدًا التي أضاعها أنجيلو وعبدالرحمن غريب وغيرهم؟! الأهداف التي أضاعها النصر في الشوط الأول كانت 4 فرص محققة". في هذه الكلمات، ألقى المريسل باللوم على لاعبي النصر بسبب إهدارهم لفرص التهديف السهلة، مؤكدًا أن هذه الفرص المهدرة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

موقف النصر في الدوري بعد الهزيمة