أسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025 واستلامه عبر البريد السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025

نقدم لكم خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا لعام 1446-2025 عبر منصة أبشر، وهي خدمة إلكترونية تسهّل على المواطنين السعوديين تجديد جوازاتهم بكل سهولة وسرعة تعد هذه الخدمة من بين العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية، والتي تتيح للمواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 21 عامًا تجديد جوازاتهم إلكترونيًا، كما توفر لهم خيار استلام الجواز بعد تجديده عبر البريد السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025

يمكنك تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر باتباع هذه الخطوات:

1. دفع رسوم تجديد جواز السفر.



2. الدخول إلى منصة أبشر.



3. اختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.



4. الضغط على "الجوازات".



5. تحديد خيار "تجديد الجواز الإلكتروني".



6. الضغط على "طلب تجديد جواز السفر".



7. تحديد مدة التجديد.



8. الموافقة على الشروط والأحكام.



9. إدخال عنوان التسليم.



10. التأكد من صحة المعلومات المدخلة.



11. دفع رسوم التجديد.

خطوات استلام جواز السفر السعودي عبر البريد السعودي بعد التجديد 1446

لتسهيل استلام الجواز بعد تجديده، توفر الحكومة السعودية خدمة تسليمه عبر البريد السعودي. اتبع الخطوات التالية لاستلام الجواز:

1. الدخول إلى حسابك في منصة أبشر والحصول على نموذج إشعار التجديد.



2. تسليم النموذج إلى موظف البريد.



3. تسليم الجواز القديم إلى موظف البريد.



4. التأكد من صحة بيانات العنوان المسجل.



5. دفع الرسوم المطلوبة لتوصيل الجواز.



6. تسليم نموذج الإشعار والجواز القديم في ملف لموظف البريد.



7. سيتم إرسال الجواز الجديد مع الجواز القديم إلى عنوانك عبر البريد السعودي.

مزايا خدمة تجديد جواز السفر عبر أبشر:

الراحة والسهولة: يمكن للمواطنين تجديد جوازاتهم من أي مكان وفي أي وقت عبر الإنترنت.

توفير الوقت: تجنب التوجه إلى مكاتب الجوازات والانتظار.

التوصيل للبريد: استلام الجواز الجديد مباشرة إلى المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

خدمة آمنة: تضمن الحكومة السعودية حماية البيانات الشخصية والمعلومات المدخلة.



ملاحظات هامة:

تأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة ودقيقة عند تجديد الجواز، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى تأخير المعاملة.

لا يمكن تجديد الجواز إذا كان هناك مخالفات مرورية أو قضايا قانونية عالقة.

يجب على المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 21 عامًا التقديم على الخدمة عبر منصة أبشر، حيث لا يمكن تجديد جواز السفر للمواطنين الأقل من هذا العمر إلكترونيًا.



هذه الخدمة تجعل عملية تجديد جواز السفر السعودي أكثر مرونة وكفاءة، وتساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين.