انت الأن تتابع خبر وظيفة مميزة براتب مجزي…شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعلن عن فتح باب التوظيف بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء،من حملة الدبلوم فأعلى في الكثير من المجالات،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بوظائف شركة خدمات الملاحة الجوية في السعودية.

وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

أعلنت شركة الملاحة الجوية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بها في السعودية وهي كالآتي:-

مبرمج.

مدير الاستدامة

أخصائي تقني أنظمة الإتصالات.

مدير الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية