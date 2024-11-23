تعرف على موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ في المملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف رواتب شهر نوفمبر الحالي من أجل شراء احتياجاتهم والمستلزمات المنزلية الخاصة بهم،وتعمل المملكة جاهدة علي تحسين الاستقرار المالي وتحسين الدخل للمواطنين دائما باستمرار،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف المرتبات الشهرية يكون ٢٧ من كل شهر،وفي حال صادف هذا اليوم يوم الجمعة يتم التبكير لتصرف المرتبات يوم ٢٦،أما إذا صادف ذلك اليوم يوم السبت،فيتم تأخير المرتبات لتصرف يوم ٢٨ من نفس ذات الشهر،أما بالنسبة بمرتبات شهر نوفمبر الجاري فسوف يتم صرفها في موعدها الأساسي لتكون يوم الأربع

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر نوفمبر

لكي تتمكن من الاستعلام عن الراتب الخاص بشهر نوفمبر يجب إتباع الخطوات التالية:-