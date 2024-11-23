نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025 واستلامه عبر البريد السعودي في لحظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025

نقدم لكم خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا لعام 1446-2025 من خلال منصة أبشر، وهي خدمة تسهّل على المواطنين السعوديين إتمام التجديد بسهولة وسرعة. تُعد هذه الخدمة جزءًا من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية، حيث تتيح لجميع المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 21 عامًا تجديد جوازاتهم إلكترونيًا. كما تمنح الجوازات المواطنين إمكانية استلام الجواز بعد تجديده عبر البريد السعودي بكل يسر.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025

يمكن للمواطنين السعوديين تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

1. سداد رسوم تجديد جواز السفر.



2. الدخول إلى منصة أبشر.



3. الضغط على خيار "خدماتي" في الصفحة الرئيسية.



4. اختيار "الجوازات".



5. تحديد "تجديد الجواز الإلكتروني".



6. الضغط على "طلب تجديد جواز السفر".



7. تحديد مدة التجديد.



8. الموافقة على الشروط والأحكام.



9. إدخال عنوان تسليم الجواز.



10. تأكيد صحة المعلومات المدخلة.



11. سداد رسوم التجديد.

خطوات استلام جواز السفر السعودي عبر البريد السعودي بعد التجديد 1446

لتسهيل عملية استلام الجواز بعد تجديده، قدمت الحكومة السعودية خدمة تسليمه عبر البريد السعودي. يمكن اتباع الخطوات التالية لاستلام الجواز:

1. الدخول إلى حسابك في منصة أبشر والحصول على نموذج إشعار التجديد.



2. تسليم النموذج لموظف البريد.



3. تسليم الجواز القديم لموظف البريد.



4. التأكد من صحة بيانات العنوان المسجل.



5. دفع الرسوم المطلوبة لتوصيل الجواز.



6. تسليم نموذج الإشعار والجواز القديم في ملف لموظف البريد.



7. سيتم إرسال الجواز الجديد مع الجواز القديم إلى عنوانك عبر البريد السعودي.

استلام جواز السفر عبر البريد السعودي بعد التجديد:

بعد أن يتم تجديد جواز السفر بنجاح، تتيح الحكومة السعودية للمواطنين استلام جوازاتهم عبر البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات. عملية الاستلام تتم وفق الخطوات التالية:

1. إشعار التجديد: بعد إتمام عملية تجديد الجواز، يحصل المواطن على إشعار عبر حسابه في منصة أبشر، يوضح تفاصيل عملية التجديد والوقت المتوقع لوصول الجواز عبر البريد.



2. إجراءات استلام الجواز عبر البريد:

زيارة مكتب البريد السعودي مع إحضار النموذج الذي يوضح طلب التجديد.

تسليم الجواز القديم لإتمام عملية استلام الجواز الجديد.

التأكد من أن العنوان المسجل لدى البريد صحيح لتفادي أي مشاكل في التوصيل.

دفع رسوم التوصيل عبر البريد السعودي، التي تعتمد على المنطقة التي سيتم إرسال الجواز إليها.

سيتم إرسال الجواز الجديد مع الجواز القديم إلى العنوان المسجل خلال فترة زمنية محددة.

3. التسليم: بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، ستتمكن من استلام جوازك الجديد عبر البريد السعودي في أقرب وقت ممكن.

مزايا خدمة تجديد جواز السفر عبر أبشر:

الراحة والسهولة: يمكن للمواطنين تجديد جوازاتهم من أي مكان وفي أي وقت عبر الإنترنت.

توفير الوقت: تجنب التوجه إلى مكاتب الجوازات والانتظار.

التوصيل للبريد: استلام الجواز الجديد مباشرة إلى المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

خدمة آمنة: تضمن الحكومة السعودية حماية البيانات الشخصية والمعلومات المدخلة.