نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رابط نظام نور لنتائج اختبارات الفصل الأول لجميع مراحل الطلاب بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد نظام نور من الأنظمة التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية إلكترونيًا. تشمل هذه الخدمات تمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية. كما يسهم النظام في تعزيز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور، مما يتيح المتابعة المستمرة لأداء الطلاب. ويقدم نظام نور كذلك معلومات دقيقة حول حضور وغياب الطلاب طوال العام الدراسي. فيما يلي تفاصيل حول موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الأول وكيفية الاستعلام عنها.

موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الأول عبر نظام نور

أعلنت الجهات التعليمية أنه سيتم إصدار نتائج الفصل الدراسي الأول يوم الخميس القادم، الموافق 7 نوفمبر، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الأول عبر نظام نور

بعد انتهاء الاختبارات التحريرية للفصل الأول التي استمرت 12 يومًا، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر نظام نور باتباع الخطوات التالية: