انت الأن تتابع خبر أرباح "رؤوم" ترتفع إلى 11 مليون ريال بالربع الثالث..وقرار بتوزيع 0.75 ريال للسهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكشفت نتائج الشركة، على "تداول"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 10.97 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 8.74 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة.

وعلى أساس ربع سنوي قفزت أرباح الشركة بنسبة 151.6% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 4.36 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024، إلى 39.25 مليون ريال، مقابل 36.43 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.72%.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2024م، بقيمة 4.69 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 نوفمبر 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على يتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 3 ديسمبر المقبل.