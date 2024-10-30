أحمد جودة - القاهرة - توقعات هطول الأمطار في السعودية

عاجل- اعتدال متوقع بالأجواء السعودية تدريجيًا وارتفاع فرص الأمطار على المناطق الشمالية الغربية يهتم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة حالة الطقس اليومية، وقد تداولت خلال الساعات الأخيرة تقارير حول توقعات الطقس الصادرة عن محلل الطقس عقيل العقيل من المركز الوطني للأرصاد، حيث أشار إلى احتمالية هطول أمطار مع نهاية هذا الأسبوع، والتي ستتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة. وقد أبدى بعض السكان رغبتهم في معرفة المناطق المتأثرة استعدادًا لذلك. لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس، تابعوا معنا.

توقعات هطول الأمطار في السعودية

خلال مداخلة هاتفية، أوضح محلل الطقس عقيل العقيل أنه مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، ستتشكل عوامل جوية تؤثر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعًا هطول أمطار على تلك المناطق. وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وربما تكون شديدة الغزارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، بما في ذلك مدينة جدة وسواحل مكة، إلى جانب المدن الواقعة شرقًا.

مدة استمرار موجة البرد في السعودية

وفيما يتعلق بفترة استمرار موجة البرد القارسة، أكد العقيل أن هذه الحالة الجوية ستستمر من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. ودعا سكان المدينة المنورة، وخاصة في مناطق مثل المهد، وادي الفرع، بدر، والحناكية، إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث يُتوقع هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة مع احتمال تشكل السيول. كما أشار إلى أن هذه الحالة الجوية ستؤثر أيضًا على مناطق حائل، القصيم، أجزاء من الجهة الشمالية الشرقية، مناطق في الجوف، والتهامة، بالإضافة إلى سلسلة جبال السروات. وقد دعت هيئة الأرصاد السكان في هذه المناطق إلى توخي الحذر، خاصة خلال فترات الذروة.

المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية والرياح النشطة؟



وفقا لما جاء في بيان المركز الوطني للأرصاد فإن المناطق المتأثرة بسقوط أمطار مابين متوسطة لغزيرة ما يلي:

جازان.

الباحة.

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

حائل.

القصيم.

عسير.

وفقا لما جاء في بيان المركز الوطني للأرصاد فإن المناطق المتأثرة بسقوط أمطار مابين متوسطة لغزيرة ما يلي: جازان. الباحة. مكة المكرمة. المدينة المنورة. حائل. القصيم. عسير. ومتوقع أن تكون الأمطار ما بين متوسطة لخفيفة على أجزاء أخرى من المملكة كما يلي:

نجران.

الشرقية.

الجوف.

الرياض.

الحدود الشمالية.

تبوك.

كيف جاءت حركة الرياح وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد؟

حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون على النحو التالي: في الجزء الشمالي، ستتراوح الرياح بين شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. أما في الجزء الجنوبي، فستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10-32 كم/ساعة. وفي الجزء الأوسط، ستهب الرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. بالنسبة لمنطقة خليج عدن، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة. كما يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر إلى متر، وقد يصل إلى مترين في الجزء الأوسط والجنوبي، مع احتمالية ظهور بعض السحب الرعدية.