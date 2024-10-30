نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الطقس في السعودية.. توقعات أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية الغربية واستمرار الغبار في مناطق أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمتابعة حالة الطقس اليومية، وقد انتشرت مؤخرًا توقعات الطقس التي قدمها محلل الطقس عقيل العقيل من المركز الوطني للأرصاد. حيث توقع هطول أمطار خلال نهاية هذا الأسبوع، متفاوتة بين متوسطة إلى غزيرة الشدة. ويسعى البعض من سكان المملكة لمعرفة المناطق المتأثرة بهذه التوقعات للاستعداد المناسب. لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس، تابعوا التحديثات.

توقعات بهطول الأمطار على مناطق في السعودية

أفاد محلل الطقس عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية، أنه مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، ستتشكل عوامل جوية تؤثر على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يؤدي إلى هطول أمطاروأضاف العقيل أن الأمطار المتوقعة ستكون بين متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية الغربية، بما في ذلك جدة، وسواحل مكة المكرمة، والمناطق الواقعة شرقها.

مدة موجة البرد في السعودية

وبالنسبة لمدة استمرار موجة البرد الشديدة في المملكة، أوضح العقيل أن الحالة الجوية ستستمر من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة. ودعا سكان المدينة المنورة، وخاصة مناطق مثل المهد، وادي الفرع، بدر، الحناكية، إلى اتخاذ الحيطة والحذر نظرًا لتوقع هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة مع احتمالية حدوث سيول. كما أشار إلى أن هذه الحالة ستؤثر أيضًا على مناطق حائل والقصيم وشمال شرق المملكة، بالإضافة إلى منطقة الجوف وسلسلة جبال السروات ونبهت هيئة الأرصاد المواطنين في هذه المناطق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال أوقات الذروة.

المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية والرياح النشطة؟



وفقا لما جاء في بيان المركز الوطني للأرصاد فإن المناطق المتأثرة بسقوط أمطار مابين متوسطة لغزيرة ما يلي:



جازان.

الباحة.

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

حائل.

القصيم.

عسير.

جازان. الباحة. مكة المكرمة. المدينة المنورة. حائل. القصيم. عسير. ومتوقع أن تكون الأمطار ما بين متوسطة لخفيفة على أجزاء أخرى من المملكة كما يلي:

نجران.

الشرقية.

الجوف.

الرياض.

الحدود الشمالية.

تبوك.

كيف جاءت حركة الرياح وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد؟

حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون على النحو التالي: في الجزء الشمالي، ستتراوح الرياح بين شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. أما في الجزء الجنوبي، فستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10-32 كم/ساعة. وفي الجزء الأوسط، ستهب الرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. بالنسبة لمنطقة خليج عدن، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة. كما يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر إلى متر، وقد يصل إلى مترين في الجزء الأوسط والجنوبي، مع احتمالية ظهور بعض السحب الرعدية.