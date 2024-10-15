"آر إيت" يفوز بذهبية ببجي موبايل ضمن دورة الألعاب السعودية الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - توّج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد، اليوم، الفائزين في بطولة "ببجي موبايل" ضمن منافسات الرياضات الإلكترونية في دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، في منطقة بوليفارد 5.

وحقق فريق آر إيت الميدالية الذهبية، الذي مثّله عبدالرحمن العروي، عبدالرحمن الفهاد، محمد الجعيثن، وأحمد القحطاني، فيما حصل فريق العقل الرياضي على الميدالية الفضية، باللاعبين: محمد الذيابي، محمد المري، عمر الحربي، وتركي عبدالله.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى فريق العدالة، الذي شارك باللاعبين: أنس البلوي، جواد الخلوي، ناصر العتيبي، محسن البقمي، وعلي اليامي.

استمرت منافسات بطولة ببجي موبايل على مدار يومي 14 و15 أكتوبر، حيث تصدر منافسات اليوم الأول فريق آر إيت، قبل أن يحافظ على مركزه في اليوم الثاني ويتوج بالذهب