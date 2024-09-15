انت الأن تتابع خبر الطاقم الطبي يرفض نقل فهد المولد إلى الرياض: تفاصيل تعذر النقل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ما زالت الحالة الصحية لفهد المولد، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، تثير القلق بعد الحادث الذي تعرض له مؤخراً. في أحدث التطورات، تعذر نقل اللاعب إلى الرياض بسبب وضعه الصحي الحرج، حيث يواصل الطاقم الطبي في دبي تقديم الرعاية الدقيقة له. يظل المولد في وحدة العناية المركزة بينما تستمر التحقيقات في الحادث الذي وقع في شقته.
الطاقم الطبي يرفض نقل فهد المولد إلى الرياض
- ما زالت الحالة الصحية لفهد المولد، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم، تشغل الأوساط الرياضية بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له مؤخراً.
- تعذر نقل فهد المولد إلى الرياض بسبب تطورات حالته الصحية. فقد رفض الطاقم الطبي في دبي نقل اللاعب نظرا لوضعه الصحي الحرج. يتطلب الوضع الحالي لفهد المولد استقرارا إضافيا ورعاية طبية دقيقة قبل أن يكون من الممكن نقله.
- يبقي فهد المولد في وحدة العناية المركزة حاليا، حيث يعاني من فقدان الوعي بعد سقوطه من الطابق الثاني. في الوقت ذاته، تواصل الشرطة في دبي تحقيقاتها حول الحادث، الذي وقع في شرفة شقته في المدينة.