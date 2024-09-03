نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الرياض يحتفي بتخرج أول دفعة من البرنامج التدريبي لطاقم الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفت شركة طيران الرياض بتخرج الدفعة الأولى، المكونة من 32 مضيفًا ومضيفة، من البرنامج التدريبي لطاقم المقصورة، الهادف إلى توفير مستوى عالمي من الخدمات التي تعكس كرم الضيافة السعودية الأصيلة على متن رحلاتها.

وجرى تدريب الطاقم وإعدادهم في مجالات أساسية والمهارات اللازمة لتعزيز تجربة الضيوف المسافرين على متن رحلات طيران الرياض، بما في ذلك الإسعافات الأولية، وتدابير السلامة، وإجراءات الأمن، والخدمة على متن الطائرة، والمزيد من الخدمات التي تضمن راحتهم وسلامتهم في كل رحلة، إلى جانب تمكين موظفيها من تولي مسؤولية الارتقاء بتجربة ضيوفها المسافرين، استعدادًا لانطلاقها وبدء عملياتها التشغيلية في عام