أيهما أفضل: نظام الإشعال التقليدي أم الإلكتروني للسيارة؟.. تعرف على الفرق بينهما

انت الأن تتابع خبرأيهما أفضل: نظام الإشعال التقليدي أم الإلكتروني للسيارة؟.. تعرف على الفرق بينهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد نظام الإشعال جزء أساسي من عملية الاحتراق الداخلية في المحرك وله دور حيوي هام في تحويل الطاقة الحرارية إلى ميكانيكية أو حركية، وعبر مرور الزمان تم تطوير نظام الإشعال التقليدي إلى إلكتروني أكثر كفاءة، ولكل منهما مميزاته وعيوبه، فتعالوا نتعرف عليها خلال هذا المقال.

اختلافات جوهرية بين نظام الإشعال التقليدي والإلكتروني

إليك أهم الفروق بين نظامي الإشعال:-

يعمل نظام الإشعال التقليدي بنظام ميكانيكي أما الآخر فبالنظام الإلكتروني.

يتكون النظام التقليدي من موزع ونقاط تلامس وملف إشعال وشمعات احتراق، والإلكتروني من وحدة تحكم وشمعات احتراق وملف إشعال.

نظام الإشعال الإلكتروني أكثر دقة وكفاءة وموثوقية من النظام التقليدي.

كما أن نظام الإشعال التقليدي يتطلب صيانة دورية بشكل مستمر، أما الآخر فلا.

وطبقاً لما سبق فإن نظام الإشعال الإلكتروني هو الخيار الأفضل لسيارتك.

مكونات نظام الإشعال التقليدي

يتكون نظام الإشعال التقليدي في السيارة من:

بطارية تقوم بتخزين الكهرباء للمساعدة في عملية تشغيل السيارة.

ملف إشعال لتحويل الجهد المنخفض إلى جهد عال.

موزع للشرر على شمعات الاحتراق مع تحديد وقت ومكان وصولها على الشمعة.

أسلاك لتوصيل التيار.

شمعة لإحداث شرارة.

مكونات نظام الإشعال الإلكتروني

يتكون نظام الإشعال الإلكتروني في السيارة من:

بطارية كمصدر للطاقة.

مفتاح إشعال للمساعدة في عملية تدفق التيار.

ملف إشعال لتحويل جهد التيار المنخفض إلى آخر عال.

موزع لتوزيع الشرارة وفق الترتيب الصحيح.

شمعات اشتعال لتوليد الشرارة وخلط الهواء والوقود في المحرك.

وحدة تحكم إلكتروني للتحكم في ظروف التشغيل المختلفة.

مميزات وعيوب نظام الإشعال التقليدي

يتميز نظام الإشعال التقليدي ببساطة التصميم وانخفاض التكلفة والموثوقية على مدار السنوات الطويلة والعمر الافتراضي الزيادة وكذلك سهولة التركيب وتوفر قطع غياره في مراكز الصيانة المختلفة.

وعلى عكس السابق تماما، تتلخص عيوبه في انخفاض الكفاءة و الانبعاثات الضارة والأداء غير الدقيق والصيانة الدورية التي يتطلبها وعدم توافق قطع الغيار مع نوع السيارة في بعض الأحيان.

مميزات وعيوب نظام الإشعال الإلكتروني