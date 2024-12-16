آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح الآف الدولارات في السحب القادم

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الرياض - أحمد صلاح - من أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي هي مسابقة الحلم التي تم إطلاقها من قبل مجموعة قنوات MBC السعودية التي يتم إعلان أسماء الفائزين من قبل الاعلامى الكبير مصطفى الاغا، تتميز مسابقة الحلم أنه تم إطلاقها منذ مدة طويلة ولا زالت مستمرة إلى وقتنا هذا ومعروفة بقيمة جوائزها المرتفعة والتي تكون في تزايد مستمر في كل عام حيث أنها تنوعت بين جوائز مالية وأخرى عينية عبارة عن منازل وحدات سكنية وسيارات حديثة، تبلغ قيمة جوائز مسابقة الحلم لهذا العام أكثر من 3 مليون دولار أمريكي، من أكثر الأسئلة التي تطرح بكثرة حول مسابقة الحلم هو معرفة الخطوات الخاصة بعملية التسجيل والاشتراك في المسابقة بشكل صحيح وسليم في النهاية.

آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة من قبل إدارة مسابقة الحلم، وتتمثل الخطوات الخاصة بها في الآتي:

معرفة المشترك للرقم المرادف لبلده على حسب شركة الاتصال التي ينتمي إليها العميل.

تكتب رسالة تحتوي على كلمة حلم DREAM أو Reve.

سيتم إرسال رسالة ترحيب بالمشترك على نفس الرقم الهاتف.

ترسل إدارة المسابقة رسالة تحتوي على سؤال المشترك بدوره يقوم بالرد على هذا السؤال برسالة تحتوي على الإجابة.

كلما كانت الإجابات صحيحة في كل مرة يقوم المستخدم بالرد على السؤال كلما كانت فرصة دخوله في سحوبات شهرية أو اسبوعية أكثر.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

الكثير لا يعلم أن هناك شروط ومعايير يجب أن تكون متوفرة فيمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: