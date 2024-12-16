انت الان تتابع خبر جددها الآن عبر الموقع الرسمي للبريد eccp.poste.dz .. خطوات تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 وماهي الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ما هي خطوات تجديد البطاقة الذهبية بشكل الكتروني، حيث تعتبر البطاقة الذهبية من أهم المستندات البنكية اللازمة للتعامل مع الإجراءات المصرفية بشكل أسرع ومن خلال المنزل، كما يتم استخدامها في الدفع من المتجر الالكتروني وذلك في حال رغبتك في طلب ملابس أو أطعمة أو حتى أدوات منزلية، كل ما عليك هو استخدام بيانات البطاقة ومن ثم سداد الرسوم المستحقة، وغالبًا ما يتم تجديد البطاقة بعد مرور ثلاث سنوات فقط من استخراجها، واليكم طريقة التجديد الصحيحة.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

يمكنك الآن تجديد البطاقة الذهبية من خلال المنزل وعدم الحاجة إلى الذهاب لهيئة البريد الجزائرية، وخطوات التجديد نوضحها لكم على النحو الآتي:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لهيئة البريد.

سجل دخولك على الموقع وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه إلى القائمة الرئيسية واضغط بعد ذلك على أيقونة تجديد البطاقة الذهبية.

سوف يظهر أمامك الآن نموذج طلب التجديد قم فيه بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أعد مراجعة البيانات المدونة مرة أخرى لتفادي أي أخطاء.

ارفع المستندات على الموقع بصيغة pdf.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تجديد.

سوف يتم الآن تجديد البطاقة الذهبية بكل سهولة وتحديث البيانات الخاصة بك.

شروط تجديد البطاقة الذهبية

فرضت هيئة البريد في الجزائر مجموعة من الشروط والأحكام قبل إتمام عملية تجديد البطاقة الذهبية، ومن أول هذه الشروط ما يلي: