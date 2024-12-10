انت الان تتابع خبر ” 250.000 فوري في حسابك”… عند طلبك تمويل مرنة الشخصي بأطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر شركة المرابحة المرنة من الشركات التي تقوم بتقديم تمويل مرنة الشخصي ” التورق” للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من أجل مساعدتهم في تحسين المستوى المادي لهم، وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي وتتوافق مع أحكام الشريعة ويمكن الحصول عليها بإجراءات بسيطة وميسرة، كما تقدم العديد من خيارات الدفع لسداد القرض.

مزايا تمويل مرنة الشخصي

يوجد العديد من المميزات عند طلب تمويل شخصي من شركة مرنة للمرابحة، على النحو التالي:

التمويل يبدأ من 5000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال.

إجراءات سريعة لاستلام التمويل.

متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما توفر خيارات عديدة لطريقة الدفع,

لا يشترط تحويل راتب.

لا يحتاج كفيل.

فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر.

شروط تمويل مرنة الشخصي

يجب توافر عدة شروط في المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من شركة المرابحة للتمويل، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون طالب التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة.

يجب أن يتجاوز 22 عامًا من العمر.

لابد من ألا يقل الدخل الشهري لقطاع العمل الخاص به عن 4000 ريال للعاملين في القطاع الخاص.

ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال للعاملين في القطاع الحكومي.

إرفاق المستندات التي تثبت صحة المعلومات التي يريدها.

أن يكون المتقدم موظف في شركة معتمدة لدى شركة مرنة للتمويل الشخصي .

ألا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال للمتقاعدين.

كما يلزم ألا تقل مدة الخدمة عن شهر للقطاع الحكومي، و 12 شهراً للقطاع الخاص.

مستندات الحصول على تمويل شركة مرنة

يجب توافر عدة مستندات وأوراق لكي يتم منح التمويل الشخصي للمتقدم للحصول عليه، وهذه المستندات تتمثل في الآتي:

لا بد من تقديم بطاقة الهوية الوطنية سواء للسعوديين أو الإقامة لغير السعوديين.

تقديم كشف حساب بنكي يوضح الدخل الشهري للمتقدم، أو خطاب موثق من جهة العمل لتوضيح الراتب.

تعبئة طلب التمويل.

خطاب يوضح تاريخ بدء العمل وطبيعة الوظيفة الخاصة بالمتقدم للحصول على التمويل.

طريقة التقديم على تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة

يمكن تقديم طلب للحصول على تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: