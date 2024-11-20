أخبار السعودية

أعلنت سلسلة أسواق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من العروض المغرية على المنتجات الغذائية المجمدة، التي بدأت اليوم 20 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024. تقدم العروض خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الدواجن والخضروات المجمدة. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز هذه العروض التي تستحق الاستفادة منها....

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