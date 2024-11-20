أخبار السعودية

ثبات في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
رياح نشطة وأمطار قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية
رياح نشطة وأمطار قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية
الاستقرار هو عنوان اليوم…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
الاستقرار هو عنوان اليوم…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
"رسمياً".. موعد صرف رواتب الموظفين هذا الشهر نوفمبر 2024 في السعودية وخطوات الاستعلام
"رسمياً".. موعد صرف رواتب الموظفين هذا الشهر نوفمبر 2024 في السعودية وخطوات الاستعلام
عاجل -"أفضل العروض على المنتجات المجمدة".. تخفيضات هايبر العثيم السعودية حتى 26 نوفمبر 2024
أعلنت سلسلة أسواق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من العروض المغرية على المنتجات الغذائية المجمدة، التي بدأت اليوم 20 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024. تقدم العروض خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الدواجن والخضروات المجمدة. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز هذه العروض التي تستحق الاستفادة منها....