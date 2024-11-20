أخبار السعودية

أخبار السعودية

عاجل -"أفضل العروض على المنتجات المجمدة".. تخفيضات هايبر العثيم السعودية حتى 26 نوفمبر 2024

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عاجل -"أفضل العروض على المنتجات المجمدة".. تخفيضات هايبر العثيم السعودية حتى 26 نوفمبر 2024

أعلنت سلسلة أسواق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من العروض المغرية على المنتجات الغذائية المجمدة، التي بدأت اليوم 20 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024. تقدم العروض خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الدواجن والخضروات المجمدة. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز هذه العروض التي تستحق الاستفادة منها....

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