حظك الأسبوع الثالث من مايو.. تعرّف على ما يخبئه لك الفلك

قد يبدأ هذا الأسبوع بموجة من الجاذبية الشخصية بالنسبة لمواليد برج الحمل. أو قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمواليد برج الثور لإدراك حقيقة حياتهم وقبولها كما هي..هذا ما تخبر به الأبراج بعض الأشخاص حول حظهم خلال هذا الأسبوع. تعرّف على توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو من خلال متابعة قراءة السطور التالية.

قد يبدأ هذا الأسبوع بموجة من الجاذبية الشخصية مع مرور كوكب الزهرة عبر برج الحمل، جاذبًا الانتباه إليك بسهولة. من المرجح أن يكون هناك تحسن ملحوظ في كيفية تفاعل الآخرين معك، قد يتجلى هذا في شكل إعجاب أو مغازلة أو ثناء صريح.

قد تتحسن مشاكل الصورة الذاتية القديمة لديك مؤقتًا، وقد تشعر بمزيد من التوافق مع مظهرك الخارجي. قد يتواصل معك شخص من ماضيك، مما يُعيد إحياء ذكريات أو رغبات عاطفية.

إذا كنت غير مرتبط، فمن الممكن أن تشتعل شرارة رومانسية مفاجئة. هناك أيضًا احتمال لتلقي هدايا مالية أو خدمات من أشخاص معجبين بهالتك أو سحرك.

قد يكون هذا هو وقت عودة الشمس لمواليد برج الثور، لذا فهو وقتٌ لإدراك حقيقة حياتكم وقبولها. قد تكون هناك تطورات رومانسية تُحفظ سرًا، أو مشاعر تجاه شخصٍ ما قد تظهر فجأةً. قد تلعب علاقاتٌ سابقة، أو معجبون سريون، أو مشاعرٌ غير مُعلنة دورًا مُفاجئًا في حياتكم الآن.

قد يكون الشعور بالشوق أو الحنين إلى الماضي قويًا الآن، وقد يسيطر عليك شعور بالانجذاب إلى لحظاتٍ هادئة أو اتصالٍ روحي. قد يأتي الإلهام الجمالي من خلال الموسيقى أو الفن أو الأحلام. هناك رقةٌ خفية، تُلقي بريقًا على أجواءكم العاطفية.

يُشحن شعوركم بالهوية بقوةٍ هائلة مع تجمع عطارد والشمس وأورانوس في برجكم، مُحوّلين الأنظار إليكم مباشرةً. قد تتحدثون أو تتصرفون بطرقٍ تُفاجئكم، مدفوعةً برغبةٍ عميقةٍ في الأصالة. هذا الاقتران المثير بين الشمس وأورانوس في منزلك الأول سيُحدث تغييرات في شخصيتك بالتأكيد، وقد تتبنى إطلالات جديدة. يمكنك أيضًا توقع انضمام أشخاص جدد إلى حياتك، وسيكون لديهم أفكار غير تقليدية.

سينتقل كوكب الزهرة خلال هذا الاسبوع عبر البيت الحادي عشر لبرج الجوزاء. سيجلب هذا تفاعلات اجتماعية ومتعًا غير متوقعة. قد يلعب أحد أفراد دائرتك المقربة دورًا رئيسيًا في مساعدتك على تحقيق أهدافك على المدى الطويل. وقد تُتاح لك فرص مالية من خلال الشبكات أو الجهود التعاونية، خاصةً في المشاريع الإبداعية أو الفنية. سيُلهمك دعم صديق إلى مشاركة مجموعة أفكار جديدة للمستقبل، وسيمنحك كوكب الزهرة أفكارًا مبتكرة لكسب المزيد من المال أيضًا.

خلال هذا الاسبوع أيضًا، ستنسجم الآمال الرومانسية جيدًا مع التخطيط العملي، مما يُضفي وضوحًا على الحب. ستكون الشمس وعطارد وأورانوس في منزلك الثاني عشر، مما سيعزز التأمل الذاتي، ويجذب تركيزك إلى الداخل. ستتكشف لك أحلامٌ غير متوقعة وستُقدم لك لحظات العزلة رؤيةً عميقةً للأمور الشخصية أو الروحية.

بالنسبة لبرج السرطان، قد تشهد مسيرتك المهنية نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة القادمة، وسيستمر هذا النشاط لفترة أطول. عندما يمر كوكبٌ نافعٌ مثل الزهرة عبر البيت العاشر، سيُتيح لك الكون بالتأكيد فرصةً للحصول على وظيفة جديدة، أو مشروع جديد، أو حتى مدير جديد. تلوح في الأفق مكاسب مالية من خلال وظيفتك أو مكانتك الاجتماعية، مما يمنحك شعورًا بالأمن والرضا.

الوضع مثالي لجذب انتباه الجمهور، لذا استغل هذه الفرصة لتحقيق أقصى استفادة. سيدفع كوكب الزهرة مسيرتك المهنية قدمًا، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال الإعلام أو القطاعات المرتبطة بالتجارة.

خلال هذا الاسبوع، تمر الشمس وعطارد عبر الدرجات الوسطى من برج الثور، لذا ستتاح لك فرص جيدة لقضاء الوقت مع أشخاص ذوي تفكير مُشابه لك. هذا وقت رائع للتعاون، لذا احرص على إشراك أصدقائك أيضًا في مشروعاتك.

هذا هو وقت البحث الفلسفي لبرج الأسد، حيث يمر كوكب الزهرة عبر منزلك التاسع. ستنجذب تلقائيًا إلى توسيع آفاقك، سواءً بمتابعة دراسة أكاديمية، أو بحث روحي، أو الانفتاح على ثقافات مختلفة.

قد تتطور علاقة رومانسية مع شخص من خلفية أو مكان مختلف، مما يُقدم لك رابطًا عاطفيًا قويًا خلال هذا الوقت. سيتعزز شعورك بالمغامرة والحرية، وستغتنم الفرص التي تُمكّنك من الهروب من المألوف. هذه فترة مثالية للتعمق في الأفكار والتواصل، والتي ستُوسع آفاقك وتختبر منظورك. قد ترغب أيضًا في الكتابة ونشر مقالاتك، مما يُمكّنك من التعبير عما تُريده.

يُشرق عطارد والشمس على منزلك العاشر، وهو بيتك المهني ، مما يُسلط الضوء على طموحاتك المهنية. سيضمن لك هذا التواصل الواضح والتركيز الجيد على أهدافك الخاصة بالتقدم في حياتك العملية. هذا وقت مناسب لتكون أكثر استباقية في أمور حياتك العملية.

قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإجراء تعديلات مالية لبرج العذراء، حيث يمر كوكب الزهرة عبر البيت الثامن الخاص بالمال والموارد. يتميز كوكب الزهرة بقدرته على حل المشكلات، لذا ستسدد ديونك بشكل طبيعي، أو قد تُجري تعديلات تدريجية في شؤونك المالية. بشكل عام، ستشهد الأمور المالية المتعلقة بالآخرين، مثل الاستثمارات أو الديون، تحولات إيجابية.

سيرتفع قمر مايو المكتمل، أي قمر الزهرة، في منزلك الثالث، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات إيجابية فيما يتعلق بعلاقاتك بأسرتك وجيرانك. قد تشهد نقطة تحول في طريقة تعبيرك عن نفسك أو في علاقتك مع أحد أشقائك أو جيرانك المقربين. قد تصل مشكلة قديمة تتعلق بالتواصل إلى ذروتها، مما يستدعي إجراء مناقشات ضرورية أو حلًا لسوء الفهم. يوفر هذا البدر فرصة لتصفية الأجواء وإيجاد حل في جوانب شعرت فيها بالجمود. توقع أخبارًا أو تطورات غير متوقعة في هذه المجالات، مما يساعدك على الشعور بمزيد من التواصل والتناغم مع بيئتك المباشرة. ستُحل أيضًا مشكلاتك في العلاقات العاطفية.

رُبما سيشهد مواليد برج الميزان من العزاب تغييرات كبيرة في حياتهم العاطفية مع انتقال كوكب الزهرة عبر برج الحمل الناري. إذا كنت في علاقة، فرُبما ستلاحظ رابطًا أعمق بشريكك.

قد يلتقي مواليد برج الميزان العازبون بشخص يجلب التوازن والإثارة إلى حياتهم. إنه أيضًا أسبوع رائع لتسوية الخلافات في علاقاتك يا برج الميزان، حيث يتدفق الحب والمودة بحرية. ستزدهر شراكات العمل أيضًا، وقد تحصل على فرص للتطور من خلال التعاون أو الاستثمارات المشتركة.

يركز عطارد والشمس في منزلك الثامن على قضايا العلاقة الحميمة، والموارد المشتركة، والتغيير. ستكون أكثر اهتمامًا بالعمق العاطفي، واكتشاف الحقائق الخفية، أو استكشاف القضايا الشخصية التي تجنبتها في الماضي.

بالنسبة لمواليد برج العقرب، قد يحمل هذا الأسبوع بعض التحديات كالأسبوع الماضي، خاصةً فيما يتعلق بديونكم وأعدائكم، حيث لا يزال كوكب الزهرة في برج الحمل. مع ذلك، سيتحسن الوضع قريبًا، لذا احرصوا على المخاطرة المدروسة.

ستتحسن تفاعلاتكم مع زملاء العمل والأشخاص الذين تعملون معهم، مما يخلق جوًا أكثر انسجامًا ودعمًا في أماكن عملكم. هذا وقت مثالي لصقل مهاراتكم المهنية أو إضافة لمسة جمالية إلى مكان عملكم. كذلك، قد تتحسن الأمور المالية المتعلقة بالعمل، وقد تنالون التقدير على جهودكم.

يدفعك عبور المريخ لمنزلك المهني بالتأكيد إلى أن تكون نشيطًا، لكن احرص على أن تكون حازمًا بدلًا من أن تكون عدوانيًا. سيحصل العاملون في القطاع الإداري على فرص جديدة لتحقيق التطور والنمو المهني. ستتحسن أيضًا الأمور الصحية، حيث ستميلون أكثر إلى العناية بصحتكم البدنية، ربما من خلال اتباع نظام غذائي جديد أو برنامج لياقة بدنية.

أيامك حافلة ومليئة بالأحداث يا برج القوس، لديك خطط مستقبلية متعددة، وقد تميل الآن إلى استكشافها بحذر. عبور كوكب الزهرة عبر برج الحمل الناري قد يُعزز طاقتك الاستكشافية، سيمنحك هذا سحرًا خاصًا، وستمتلك موهبة طبيعية لجذب الناس إليك. لذا، يُعد هذا وقتًا رائعًا لمواليد القوس العُزّاب، حيث سيكون لديهم فرصًا مميزة للعثور على شريك مثالي. ستكون المشاريع الإبداعية واللقاءات الاجتماعية والتواصل جزءًا من هذا العبور.

سيدفعك عبور الشمس في المنزل السادس والقمر في المنزل الثاني عشر بالتأكيد إلى التفكير أكثر في حياتك المهنية، حيث سيُثير كلاهما مشاكل تتعلق بالعمل. سيُحسّن هذا العبور الشمسي صحتك الجسدية بالتأكيد، حيث ستتبع جدول رعاية صحية جديد. قد يُحدث اقتران الشمس بأورانوس في هذه المنطقة تغييرات غير متوقعة في حياتك العملية أو روتينك الصحي، كمشروع جديد في العمل أو نقلة نوعية في نهجك نحو العافية. استعد لتطورات مفاجئة.

ستُسلّط الأضواء على شؤونك العائلية خلال هذا الأسبوع يا برج الجدي كما في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب استمرار تواجد كوكب الزهرة في برج الحمل، مما سيُمكّنك من قضاء وقت أطول مع عائلتك ومنزلك. سيزداد الانسجام، وبالتالي سيتحسّن الجوّ العائلي.

على الصعيد المهني، قد تتحمل المزيد من المسؤوليات في العمل. كما يمكنك توقع بعض الصفقات العقارية، والانتقال، والتجديدات، والإصلاحات. سيكون هناك تركيز كبير على مشاريعك الإبداعية، حيث تكون الشمس وعطارد في برج الثور الترابي. سينصبّ تركيزك بشكل طبيعي على مواهبك الإبداعية، وستبدأ أيضًا بتعلّم مجالات جديدة تطور مهاراتك وقدراتك المهنية.

قد تشهد أيامًا رائعة يا برج الدلو خلال هذا الأسبوع، رُبما سيجلب لكم مرور كوكب الزهرة في بيتكم الثالث انتقالًا إيجابيًا. سيساعدكم كوكب الزهرة على التعبير عن أنفسكم بسحر وجاذبية، ما يجعلكم مثاليين للتواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار.

قد تكون هذه فترة مناسبة للعمل على مشروع كتابي أو حتى لإجراء محادثات هامة. سيكون لكلماتكم تأثيرًا قويًا على الآخرين وستتمكنون من إلهامهم بطريقة فريدة. قد تتواصلون أيضًا مع جيرانكم أو أصدقائكم لتحقيق أهداف نبيلة.

سيرتفع قمر الزهرة في منزلك العاشر، مما سيجلب بعض الإنجازات في العمل. سيُبرز البدر عملك، وبطبيعة الحال سيُلاحظك الناس، ويثنون على قيامك بالأمور بالطريقة الصحيحة. قد يُسبب عبور المريخ للبيت السابع صراعات على السلطة، لذا يجب أن تكون لطيفًا مع الجميع، وإلا فلن تحصل على فوائد العبور الجيد.

ستتحسن أمورك المالية بالتأكيد مع مرور كوكب الزهرة في بيتك الثاني يا برج الحوت، قد تعمل خلال الأيام المقبلة بجد لكسب المزيد من المال. سيجلب لك هذا العبور فرصًا متعددة لكسب المال، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتحقق. فقط، تحكم في نفقاتك، وإلا ستكون جميع هذه الفوائد معدومة.

يُلقي عطارد والشمس في منزلك الثالث الضوء على تواصلك وبيئتك المحلية. ستكون سريع البديهة، وفضوليًا جدًا لتعلم أشياء جديدة من خلال التعلم الأكاديمي المنظم أو من خلال البيئة المحيطة. سيكون تواصلك واضحًا، وسيتفهمك من حولك بسهولة. ستكون هناك فرص متعددة لكتابة ونشر أعمالك.

سيُحفّز قمر الزهرة احتياجاتك الروحية، لذا رُبما ستُفكّر أكثر خلال الفترة المقبلة في الأمور الروحية. قد تشهد تحوّلاً في منظورك أو إدراكًا جديدًا يُغيّر من نظرتك للعالم. سيساعدك عبور المريخ للبيت السادس على التغلّب على الديون والأمراض والأعداء.

شاهدي أيضاً: توافق برج الحوت في الحب مع الأبراج

شاهدي أيضاً: أسرار الأبراج الصينية ومدى توافقها

شاهدي أيضاً: توافق برج الأسد في الحب مع الأبراج