وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العذراء يمكن أن يُطلق عليه "بداية ونهاية" لأن هذا العام قد يحمل العديد من البدايات الجديدة بالنسبة لمولود برج العذراء.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج العذراء 2025

توضح غالية بكفلاوي أن الخبر الإيجابي الذي قد يسمعه برج العذراء الآن، هو أن كوكب زحل، والذي كان يُسبب له العديد من الضغوطات على مدار الأعوام الثلاث الماضية، سيرحل إلى برج الحوت.

أيضًا، سيغادر كوكب نبتون إلى برج الحمل، وهذا قد يجعل برج العذراء يشعر بالراحة والهدوء، وسيكون كذلك أكثر تحررًا وأكثر استعدادًا للبدء من جديد وتعويض ما فاتك.

أيضًا، انتقال كوكب المشتري إلى برج السرطان، خلال النصف الثاني من العام، قد يناسب برج العذراء للغاية، وقد يجعله أيضًا أكثر هدوءًا وسلاسة عند التعامل مع أحداث حياته وظروفه المختلفة.

كل هذا قد يجعل هذا العام بالنسبة لمواليد برج العذراء عامًا جيدًا جدًا.

بعض مواليد برج العذراء، خلال هذا العام، قد ينتقلون من أماكنهم أو يسافرون، وخلال فترة تواجد كوكب المريخ ببرج السرطان، تحديدًا بدءًا من شهر فبراير وحتى منتصف شهر أبريل.

قد يتلقى مولود برج العذراء الكثير من المساعدات والدعم من الأصدقاء، أو من جهات مهمة، أما الأشخاص الذين قد يسافرون هذا العام، فقد يستطيعون تكوين صداقات وعلاقات خارجية كثيرة.

وبحلول شهر أبريل، قد يسجل مواليد برج العذراء بداية مهنية جديدة تمامًا. لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج العذراء شاهد الفيديو أدناه.

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