وفقًا خبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الأسد يمكن أن يُطلق عليه عام "تغيير المسار"، وهذا لأن برج الأسد قد بدأ بالفعل مرحلة فلكية طويلة تحمل العديد من التغيرات والانقلابات.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الأسد 2025

توضح غالية بكفلاوي أن عام 2025 قد يحمل لمواليد برج الأسد بعض التجارب القوية، وقد تتغير بعض الأشياء الهامة في حياة مولود برج الأسد خلال هذا العام، رُبما بشراكاته المهنية أو العاطفية. قد يأتي التغير أيضاً في شكل سفر أو منصب.

خلال هذا العام سيتأثر برج الأسد بكوكب بلوتو، ليس خلال هذا العام فقط، ولكن على المدى الطويل أيضاً، فكوكب بلوتو سيظل متواجداً ببرج الأسد على مدى 20 عاماً، وقد تكون تغيراته بطيئة، لكنها ستكون أيضاً عميقة جداً.

بلوتو سيكون معنياً بشكل رئيسي بكل ما له علاقة بالشراكات. علاقاتك الرئيسية قد تتغير خلال هذا العام، وقد تضع لها أسساً مختلفة عمّا اعتدته سابقاً.

خلال هذا العام، قد يتمتع مولود برج الأسد أيضاً بالنضج والقدرة على التفكير العميق، والتحليل والتنظيم. وقد يُحرك مولود الأسد هذا العام طموح كبير أقوى من الأعوام السابقة.

وقد يستمد الأسد قوة مضاعفة من كوكب المريخ، الذي قد يعود إلى برج الأسد بتاريخ 15 من أبريل.

سيظل كوكب المريخ ببرج الأسد حتى شهر يونيو، لذا، ستكون هذه الفترة قوية للغاية، وعلى برج الأسد أن يستغلها جيداً لصالحه.

خلال فترة تواجد المريخ سيتمتع مولود الأسد بقدرة على المواجهة وشجاعة، بالإضافة إلى قدرة مميزة على التغيير، لكن بتأن وبقرارات مدروسة.

ولكن على برج الأسد أن يكون حذراً من أن يتحول هذا الدافع القوي إلى عدائية أو صراعات مع محيطه أو تحديات، فيجب أن يحاول السيطرة على هذا الأمر.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الأسد شاهد الفيديو أدناه.

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