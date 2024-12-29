وفقًا خبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الثور سيكون عامًا جيدًا، توضح بكفلاوي أنه يمكن وضع عنوان يصف مجمل العام الجديد، هذا العنوان هو: "أهداف مالية".

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الثور 2025

تؤكد غالية بكفلاوي على أن الحراك هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور سيكون حراكاً مالياً بلا شك، وذلك على الرغم من أن بداية العام قد تكون مزعجة بعض الشيء بالنسبة للثور، ورُبما لن تحمل أي بشرى بما هو قادم، لكن على مواليد برج الثور أن يصبروا قليلًا، بسبب تراجع بعض الكواكب، لكن هناك كواكب أخرى قد تدعمك.

سيتقدم المشتري ببيت المال من نهاية الشهر الأول، وهذا قد يكون بشرى طيبة، وحتى نهاية شهر يونيو.

سيكون عليك أن تغتنم الفرص بشكل جيد، وأن تدير وضعك المالي بفعالية، حتى تتمكن من تحقيق الأرباح. وعندما ينتقل المشتري إلى برج السرطان خلال النصف الثاني من عام 2025، قد يكون هذا جيدًا بالنسبة لك أيضًا، قد تحقق الربح، وقد تنمو وتزدهر علاقاتك.

قد يزعجك برج زحل بعض الشيء خلال وقت معين من هذا العام، والذي قد يُشعرك بالرغبة في العزلة والانفراد بذاتك وتقليل علاقاتك، قد يشعر مواليد برج الثور أيضًا خلال هذا العام بعدم التقدير.

قد تُعيد النظر أيضاً في بعض الأمور، فما بين شهر مارس وأبريل، قد يُعيد البعض النظر في دفاترهم القديمة، وقد يرغبون في إحياء بعض العلاقات القديمة. لكن النصيحة الأفضل هنا أن يحاول برج الثور الانطلاق، ويتركون الماضي ورائهم.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الثور شاهد الفيديو أدناه.

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