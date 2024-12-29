وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجوزاء قد يكون عامًا جيدًا وإيجابيًا، ويمكن أن يُوضع لهذا العام عنوان هو: "عام انطلاق ومكاسب".

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الجوزاء 2025

توضح غالية بكفلاوي أن عام 2025 قد يأخذ مواليد برج الجوزاء لطرق جديدة ومسارات مختلفة. قد تكون طبيعة برج الجوزاء أنه أكثر برجاً من بين الأبراج يتقبل التغيير، ويرحب بالتجديد ولا يخشى أبدًا من المجهول.

وهو الأمر الذي سيجعل طاقة مولود برج الجوزاء متناغمة إلى حد كبير مع طاقة الكواكب هذا العام، وعلى نحو خاص الكواكب الثقيلة أو الخارجية، التي قد لا تغير مكانها كل عام، وقد تظل في مكانها لمدة سنوات.

رُبما كان برج الجوزاء يُعاني من بعض التشويش بسبب تأثيرات كوكب نبتون عليه، هذا الأمر سيتغير؛ لأن نبتون سينتقل هذا العام إلى برج الحمل، وتحديدًا خلال فترة الربيع.

قد يجد مولود برج الجوزاء نفسه خلال هذا العام أمام تغييرات جذرية بأوضاعه، قد يتمكن مواليد برج الجوزاء هذا العام من تحقيق النمو والازدهار، بالإضافة إلى تحقيق العديد من المكاسب، والتي منها المكاسب المالية.

أيضًا الأشخاص الذين يرغبون في السفر قد يتحقق لهم هذا الأمر خلال عام 2025.

من ناحية أخرى، قد يُخفف انتقال كوكب زحل من مكانه الكثير من الضغوط عن برج الجوزاء، والتي كانت مرافقة له خلال الفترة الماضية، قد يدعمك زحل أيضًا، سواء في السفر، أو في تحقيق المكاسب المالية.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الجوزاء شاهد الفيديو أدناه.

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