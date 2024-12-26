وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج القوس، قد يكون تابعًا، أو يمكن اعتباره تكملة لعام 2024، وذلك لأنه كان هناك الكثير من التأثيرات الهامة من كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، والذي ساعد الكثيرين على تحقيق النجاح في الكثير من الأمور وسهل التعامل مع الكثير من المشكلات.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج القوس 2025

توضح كارمن شماس أن تأثيرات كوكب المشتوي الإيجابية هذه على مواليد برج القوس قد تكون مستمرة خلال العام الجديد 2025، والذي يمكن اعتباره عام الدعم والمساعدة.

من بداية عام 2025 وحتى التاسع من يونيو، سيتواجد كوكب المشتري ببرج الجوزاء وهو ما قد يؤدي إلى تسهيل الكثير من الأمور العامة والخاصة والمهنية بالنسبة لمواليد برج القوس، الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل، أو الذين يُعانون من مشكلة عائلية قد تُنجز أمورهم على أفضل نحو ممكن. وخلال النصف الثاني من العام، قد يتم تيسير المفاوضات والقرارات المهنية والأوراق والمعاملات، مع احتمال أن يكون لدى مواليد القوس بعض الأرباح وبعض المفاجآت الإيجابية خاصة فيما يخص الأمور القانونية أو المالية أو المصرفية وغيرها.

يُزيد هذا العام تميزًا انضمام كوكب الزهرة لمساعدة مواليد برج القوس من الأول وحتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، حيث ستكون زيارة كوكب الزهرة، وفقًا لشماس، لبرج القوس، زيارة موفقة جدًا، أيضًا من 25 مايو وحتى الأول من سبتمبر، قد يساعد كوكب زحل، وهو كوكب يُعرف بتأثيراته وطاقته القوية للغاية، مواليد برج القوس لتحقيق هدف يهمهم، قد يساعد أيضًا في تحقيق أهداف الزواج والارتباط، وقد يمد زحل مواليد القوس بالقوة الإبداعية الخلاقة، وقد يمدهم بالقدرة على إدخال تغييرات كبيرة على حياتهم الخاصة والعامة.