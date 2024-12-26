وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الدلو قد يكون عامًا مختلفًا عن كل السنوات الماضية، وذلك بسبب زيارة كوكب بلوتو لبرج الدلو.
توقعات كارمن شماس لمواليد برج الدلو 2025
توضح كارمن شماس أنه من الصحيح أن زيارة كوكب بلوتو لبرج الدلو قد تكون ثقيلة، وتحمل بعض المتاعب والإزعاج، خاصة في ظل أن مواليد الدلو متعبون بالأساس؛ بسبب تأثيرات كوكب زحل عليهم خلال الفترة الماضية، لكن قد يكون هناك أيضًا زائر جيد يحمل بعض التأثيرات الإيجابية، وهو كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة.
خلال هذا عام 2025، سيقدم كوكب المشتري، والذي سيتواجد في برج الجوزاء ثم برج السرطان، فرصًا مميزة لمواليد برج الدلو، وهو ما قد يجعل هذا العام بالنسبة للبعض رُبما أفضل من عام 2024.
قد يُزيد كوكب المشتري مواليد برج الدلو قوة في العمل، وفي حياتهم الإبداعية، وفي حياتهم الخاصة، وقد يتزوج البعض خلال هذا العام، ويكونون أسرًا مستقرة. تؤكد شماس على أن عام 2025 بالنسبة لمواليد الجدي قد يكون هو عام "النجومية" وعام "الإبداع"، لأن كوكب المشتري قد يساعدهم على الإبداع.
وليس بغريب بناء على ذلك، أن يذهب مواليد برج الدلو إلى خط مختلف عما اعتادوه بحياتهم الروتينية اليومية، وقد يقومون بإدخال العديد من التغييرات على عملهم، والطريقة التي يؤدون بها العمل، وعلى بيوتهم وعلى سياراتهم، وهذا التغيير قد يكون مفيدًا بالنسبة للجميع.
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