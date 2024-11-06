انت الأن تتابع خبر 3 أبراج اتكلم معاها وأنت مطمئن.. «مش هيطلعوا سرك بره» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن مصدر أمان للتحدث إليه، دون الخوف من أن يفشي سره ذات يوم، فهناك أصحاب بعض الأبراج التي تتسم بذلك

برج العقرب

يعتبر مواليد برج العقرب من الأشخاص، الذين يمتازون بقدرتهم العالية على الإنصات، وهذا ما يدفعك إلى التحدث معهم وأنت مطمئن، دون الخوف من أن يفشوا سرك، لكونهم مصدر أمان لك ولأسرارك، لذلك إذ كان في دائرة أصدقائك أحد من برج العقرب فأنت محظوظ، لأنك لديك صديق جيد كاتم أسرارك دائم النصح لك، لا يمل من الإنصات إلى مشاكلك والعمل على حلها وكأنها تخصه، لهذا كن متأكدًا أن أسرارك لا يمكن خروجها مطلقًا.

برج الأسد

قدر عال من الإنصات والتضحية يتسم به أصحاب مواليد برج الأسد، هذا ما يجعلهم الأقرب إليك دومًا، فلا تتردد في التحدث إليهم، فهم أصدقاء أوفياء من الدرجة الأولى، يميلون دومًا إلى محاولة مساعدتك دون أن تطلب ذلك، لهذا كن متأكدًا أنك لا تندم يومًا في التحدث إليهم بشأن حياتك الخاصة، لأنهم مصدر أمان لكل من يعرفهم، بالإضافة إلى كونهم مصدر دعم كبير لأصدقائهم، وهذا ما يجعلهم يثقون بهم كثيرًا ولا يخفون عنه أي شيء يخصهم.

برج العذراء