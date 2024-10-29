انت الأن تتابع خبر 3 أبراج فلكية أصحابها متهمون بالبخل.. هل أنت منهم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك أصحاب بعض الأبراج يميلون إلى البخل الشديد، الأمر الذي يدفعك إلى التعامل معهم بحذر تام، وعدم الدخول في أي مشاريع مهنية أو ارتباطات مستقبلية، لأنهم يتسمون بالبخل وعدم الرغبة في صرف النقود والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة وفقًا لموقع «pinkvilla» ويمكن إيضاحه في التقرير التالي..

برج الثور

يأتي مواليد برج الثور في المرتبة الأولى، باعتبارهم أكثر الأشخاص بخلًا، إذ يميلون دومًا إلى الاتكالية، والاعتماد على غيرهم فيما يخص الناحية المادية، فتجدهم يفضلون الخروج مع أصدقائهم والتنزه معهم، والجلوس برفقتهم في المطاعم والكافيهات ليشتروا لهم ما يحتاجون من الأطعمة والمشروبات على سبيل العزومة.

برج العذراء

في المرتبة الثانية يأتي مواليد برج العذراء، فعلى الرغم من كونهم شخصيات عاطفية، إلا أنهم معروفون ببخلهم ولا يحبون صرف الأموال، ويعملون على الاحتفاظ بها مستقبلًا، اعتقادًا منهم أن ذلك الأمر صحيح وأنهم يسيرون على الطريق الصواب، وليس ذلك فحسب إلا أنهم يميلون إلى انتقاد الأشخاص البخيلة ولا يعجبهم تصرفهم.

ما سبق يجعل شخصية مواليد برج العذراء دومًا محل دهشة واستغراب لدى الجميع، لذلك نلاحظ أن مواليد برج العذراء دائرة معارفهم صغيرة ولا يكونون صداقة حقيقية طيلة حياتهم، وذلك بسبب بخلهم الشديد وعدم رغبتهم في الاستمتاع بما لديهم من أموال، ويفضلون الاعتماد على غيرهم دومًا.

برج الجوزاء