الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشخير من أشهر الأمور المزعجة للكثير من الأشخاص خلال النوم، حيث يؤثر الشخير بشكل سلبي على وظيفة الجهاز التنفسي ويصيب الشخص بالأرق بالإضافة إلى ازعاج كل الأشخاص المحيطين به في المكان والبدء في النفور والهرب فورا من المكان، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم أسهل وصفة طعام لذيذة تساهم على منع الشخير بشكل فعال خلال النوم والحصول على قسط كافي جدا من الراحة، وإليكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الطعام.

وداعا للاحراج مش هتشخر تاني!!.. طعام لذيذ وشهي تناوله قبل النوم ب ـ30 دقيقة هيمنع الشخير.. جربه بنفسك!!

يعتبر العسل من أكثر الأطعمة التي تساعد في تنظيم الجسم والمساعدة على النوم والاسترخاء لساعات طويلة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية أبرزها الحديد ومضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يعمل على تقليل الإلتهابات في الجسم والتحسين من المزاج وجودة النوم، كل ما عليك هو تناول ملعقة واحدة فقط قبل النوم مباشرة عن طريق الفم أو من خلال إضافتها الى كوب من الحليب.

كيف يساعد العسل في التغلب على الأرق

قد يتساءل البعض عن كيفية عمل العسل داخل الجسم وقدرته على التحكم في معدل الراحة والوقاية من الأرق والمساعدة على الاسترخاء واليكم تفاصيل ذلك الأمر، حيث يساعد العسل في تنظيم معدل الأنسولين الطبيعي في الجسم ومن ثم يبدأ هرمون التريبتوفان بالتدفق الى الدماغ وهو ما يجعلها في حالة استرخاء تامة ويهيئها إلى النوم، ولذلك تم تسمية هذا الهرمون بهرمون النوم وهو هرمون طبيعي يتم افرازه داخل الجسم دون اللجوء إلى تناول الأدوية التي تحتوي على التريبتوفان الصناعي.