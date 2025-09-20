الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية، تبرز عشبة العرعر كإحدى النباتات ذات القيمة العالية لما تحمله من فوائد صحية متعددة، فهي ليست مجرد شجرة دائمة الخضرة تنمو في مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بل تعتبر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالعناصر التي ساعدت الإنسان منذ القدم في علاج الكثير من الحالات، ومع تزايد الاهتمام بالطب البديل أصبحت عشبة العرعر محل بحث ودراسة نظرًا لدورها في تعزيز صحة الكبد وتقوية المناعة إلى جانب استخداماتها المتنوعة التي تمنح الجسم حماية طبيعية ضد العديد من المشكلات الصحية.

اكتشف سر العشبة المنسية التي تعيد احياء الكبد مهما كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج الزكام والسعال

تحتوي عشبة العرعر على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تسهم في دعم الصحة العامة، إذ تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات، كما أن لها تأثيرًا مدرًا للبول يساعد على التخلص من السموم المتراكمة وهو ما يساهم في تحسين عمل الكليتين، ومن جانب آخر تساعد العرعر على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ وتقليل التورم لدى المصابين بالحساسية بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

استخدامات عشبة العرعر

تتعدد استخدامات عشبة العرعر إلا أن أبرزها يرتبط بصحة الكبد، حيث تساهم في تقويته وتقليل تراكم الدهون عليه مما يحسن من كفاءته بشكل عام، كما أنها تستخدم كعلاج مساعد للالتهابات ومكافحة البكتيريا الأمر الذي يجعلها خيارًا طبيعيًا لمساندة الجسم في مواجهة الأمراض، إضافة إلى ذلك فإن دورها كمضاد أكسدة فعال يجعلها من الأعشاب التي تحافظ على التوازن الداخلي للجسم وتقلل من الأضرار الناجمة عن العوامل البيئية والضغوط اليومية.