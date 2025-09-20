معجزة من السماء.. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام

الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد العناية بالبشرة حكرًا على المستحضرات الكيميائية الباهظة، بل إن الطبيعة تقدم حلولًا فعالة وبسيطة يمكن أن تضاهي أقوى المنتجات التجارية، ومن بين هذه الحلول تبرز بذور الكتان، تلك الحبوب الصغيرة التي تحمل في مكوناتها عناصر غذائية مهمة مثل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، والتي تعمل على تجديد شباب البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر، كما تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين مما يمنح الجلد مظهرًا مشدودًا وأكثر نضارة، ولذلك أصبحت بذور الكتان مكونًا طبيعيًا مثاليًا يدخل في تحضير أقنعة تجميلية فعالة وسهلة التطبيق.

للاستفادة من خصائص بذور الكتان في مكافحة التجاعيد، يمكن إعداد ماسك بسيط باستخدام ملعقة كبيرة من البذور المطحونة، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة من النشا، إضافة إلى ملعقة صغيرة من جل الصبار، وبعد خلط هذه المكونات جيدًا حتى تتماسك، يوضع الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة ثم يزال برفق لإزالة الخلايا الميتة وتفتيح البشرة، ويُنصح بترطيب الجلد بزيت بذور الكتان بعد الغسل لزيادة النعومة والإشراق.

ماسك سريع للأوقات الضيقة

عند ضيق الوقت يمكن الاستعانة ببديل عملي، وذلك بغلي ملعقتين من بذور الكتان في ثلاثة أكواب من الماء حتى يتحول الخليط إلى جل طبيعي، ثم يصفى ويحفظ في وعاء زجاجي، ويستخدم كقناع يوضع على البشرة لربع ساعة فقط قبل شطفه بالماء البارد، وهو حل سريع يعزز ترطيب البشرة ويحسن ملمسها بشكل واضح.

فوائد إضافية لماسكات بذور الكتان

لا تقتصر فوائد هذه الماسكات على مقاومة التجاعيد، بل تشمل أيضًا القضاء على التصبغات والبقع الداكنة، والحفاظ على رطوبة الجلد وحمايته من الجفاف، بالإضافة إلى تعزيز مرونة البشرة وتقليل الترهل، كما أن قدرتها على تنظيف المسام من الدهون تجعلها خيارًا ممتازًا لتحسين المظهر العام للبشرة عند تكرار استخدامها بانتظام.