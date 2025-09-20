الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعر الخشن والمجعد يحتاج دومًا إلى عناية خاصة وصبر في التصفيف، وهذا ما يدفع الكثير من السيدات إلى اللجوء للكيراتين الصناعي المليء بالمواد الكيميائية الضارة، التي قد تعطي نتيجة سريعة لكنها تضعف الشعر مع الوقت.

أما البديل الحقيقي والأكثر أمانًا فهو الكيراتين الطبيعي، الذي يعيد للشعر قوته ولمعانه بدون أي آثار جانبية.

«السر الطبيعي لشعر حريري!».. وصفة كيراتين منزلية هتغير شعرك من أول مرة!

الكيراتين هو بروتين أساسي يتواجد طبيعيًا في الشعر والأظافر والجلد، وهو المسؤول عن:

تقوية الشعر ومنحه المتانة.

إضافة اللمعان والحيوية.

الحفاظ على فرد الشعر ونعومته.

لكن مع كثرة الصبغات، واستخدام الحرارة، والتعرض للظروف البيئية القاسية، يتعرض هذا البروتين للتلف، مما يجعل الشعر باهتًا ومتقصفًا. هنا يأتي دور الوصفات الطبيعية لتعويضه بشكل آمن.

أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر

1. ماسك البيض وزيت الزيتون

البيض: غني بالبروتين الذي يشبه الكيراتين الطبيعي.

زيت الزيتون: يرطب الشعر ويمنحه لمعانًا صحيًا.

طريقة التحضير:

اخفقي بيضة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وزعي الخليط على الشعر من الجذور للأطراف، واتركيه 30–45 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خالٍ من الكبريتات.

2. خلطة الأفوكادو والموز

الموز: يحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية لترطيب عميق.

الأفوكادو: غني بالأحماض الدهنية التي تنعم وتقوي الشعر.

طريقة التحضير:

اهرسي موزة ناضجة مع نصف ثمرة أفوكادو حتى يصبح القوام ناعمًا، ثم وزعيه على الشعر لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

3. وصفة الجيلاتين وبذور الكتان

الجيلاتين: يحتوي على الكولاجين القريب من الكيراتين الطبيعي.

بذور الكتان: تمنح الشعر مرونة ولمعانًا.

طريقة التحضير:

اغلي ملعقتين من بذور الكتان في كوب ماء حتى يتكون جل طبيعي، صفيه وأضيفي ملعقة صغيرة من الجيلاتين وملعقة صغيرة من خل التفاح. ضعي الخليط على الشعر نصف ساعة، ثم اغسليه جيدًا.

نصائح هامة لنتائج أفضل