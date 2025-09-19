الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الرمان أحد الفواكه المحببة لدى الكثيرين، حيث يفضل البعض تناولها بعد الوجبات الرئيسية أو حتى على مدار اليوم، حيث يتم التخلص من قشور الرمان عقب الإنتهاء من تناولها، إلا أن العديد من الأبحاث أثبتت فوائد قشور الرمان الصحية العديدة، بفضل إحتواءها على مضادات البكتريا وغناها بمضادات الأكسدة.

ازاي كنا بنرميه.. قشر الرمان طلع كنز موجود في بيتك | يحميك من هذه الأمراض

ولا تعد قشور الرمان مجرد بقايا عديمة الفائدة، حيث تعد أحد أغنى المصادر للمواد الفعالة التى تدعم الصحة وتحمى الجسد من العديد من الأمراض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا يستحق الإستفادة منه بدلا من التخلص منها، ويمكن الإستفادة من القشور الرمان عن طريق تجفيفها وطحنها، حيث تستخدم كمسحوق يمكن تناوله مثل الشاى.

فوائد قشور الرمان الجمالية والصحية

وتحتوى قشور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتى تساعد بشكل كبير فى علاج البقع الداكنة وفرط التصبغ، كما أن العجينة المصنوعة من قشور الرمان مع قليل من الماء، تساعد بشكل كبير فى علاج حب الشباب وبعض الأمراض الجلدية الأخرى، بالإضافة إلى قدرتها على تقليل ظهور علامات التقدم بالعمر.

كما تشير الدراسات أحد قشور الرمان تساهم بشكل كبير فى تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول وحتى مستويات السكر بالجسم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، وذلك بفضل دور قشور الرمان كمضاد قوى للإلتهابات.

تحسين الأداء العقلى والحماية من فقدان السمع

وقد أظهرت بعض الأبحاث أن مستخلص قشور الرمان يساعد بشكل كبير فى تحسين الأداء العقلى، مما قد يؤدى دورا كبيرًا فى تحسين الحياة النوعية لمرضى الزهايمر، وذلك بفضل قدرته على مواجهة الإجهاد التأكسدى، والذى يلعب دورا كبيرًا فى ضعف السمع خاصة مع التقدم بالعمر، حيث أن قشور الرمان تعد أحد المكونات الغنية بمضادات الأكسدة، إلا أن الأمر ما زال يحتاج الكثير من الأبحاث بهذا الصدد.