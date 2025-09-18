الرياض - كتبت رنا صلاح - كتير من البنات بيلجأوا لفرد الشعر أو علاجات البروتين عشان يحققوا مظهر ناعم وانسيابي، لكن بعد فترة بيتفاجئوا إن الشعر بقى هايش وضعيف، وأحيانًا بيبدأ يتساقط.

شعرك وقع وبقى هايش بعد الفرد؟..هتعالجي شعرك المجهد من الفرد من غير تكلفة ولا مواد كيميائية

والسبب إن المواد الكيميائية بتضعف البصيلات وبتكسر الطبقة الحامية للشعر.

طيب إزاي نقدر نعالج الشعر ونرجّعه تاني صحي ولامع؟

1. أول خطوة: قص الأطراف التالفة

قص الأطراف المتقصفة بانتظام (كل 6-8 أسابيع) بيساعد الشعر إنه يتنفس من جديد ويمنع التلف من الانتشار لباقي الشعر.

2. التغذية الداخلية أهم من أي مستحضر

الشعر زيه زي أي جزء في الجسم، محتاج غذاء:

أكلات غنية بالحديد والزنك زي السبانخ والعدس.

بروتين صحي زي البيض والسمك.

الإكثار من شرب الميه عشان الترطيب الداخلي.

3. حمامات الزيوت الطبيعية

استخدمي زيوت طبيعية دافئة مرتين في الأسبوع:

زيت جوز الهند: أقوى علاج للتقصف والجفاف.

زيت الأرجان: بيدي لمعان ومرونة.

زيت الزيتون: بيغذي ويقوي الشعرة من الجذور للأطراف.

4. الماسكات الطبيعية والمرطبة

جربي ماسكات بسيطة في البيت زي:

ماسك الزبادي بالعسل: بيرطب وبيغذي الشعر.

ماسك الأفوكادو بزيت جوز الهند: مثالي للشعر شديد الجفاف.

5. الشامبو والبلسم المناسب

اختاري منتجات خالية من الكبريتات والبارابين لأنها بتجهد الشعر أكتر بعد الفرد.

ويفضل الشامبو المخصص للشعر المعالج بالبروتين أو الكيراتين.

6. قللي من الحرارة والأدوات الحرارية

السشوار والمكواة من أكتر الحاجات اللي بتدمر الشعر بعد الفرد، لو ضروري استخدمي سيروم واقي حراري قبل التصفيف.

7. جلسات عناية في الصالون

لو التلف شديد، ممكن تستفيدي من جلسات البروتين الطبيعي أو الكولاجين الخالي من الفورمالين، ودي بتساعد على إعادة الحيوية للشعر تدريجيًا.

الخلاصة

معالجة الشعر التالف من الفرد والبروتين محتاجة صبر واستمرارية وخلطة بين التغذية الداخلية، الترطيب الخارجي والعناية السليمة.

ومع الوقت هتلاحظي إن شعرك بيرجع يلمع ويبان صحي أكتر، من غير ما تضطري تعرضيه لمواد كيميائية تاني.