الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان الذاكرة والخرف مع التقدم في العمر، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية تساعدهم على حماية عقولهم، وقد كشفت أبحاث حديثة أن ممارسة بعض التمارين الذهنية البسيطة قبل النوم يمكن أن يكون له تأثير مذهل على تعزيز الذاكرة وتقوية التركيز، هذه التمارين لا تحتاج إلى جهد كبير أو وقت طويل، لكنها تصنع فارقًا حقيقيًا إذا تم الالتزام بها بشكل منتظم.

“معجزة هبطت من السماء”..تمرين لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم يحميك من الخرف والزهايمر ويجعل ذاكرتك حديد!!

من أبرز التمارين التي ينصح بها الخبراء ما يعرف بتقنية فيثاغورس، وهي تعتمد على استرجاع تفاصيل الأحداث اليومية بالترتيب من آخر موقف حتى أول ما حدث في الصباح، هذه الطريقة تنشط مناطق الذاكرة في الدماغ وتدرب العقل على التنظيم والتسلسل المنطقي، الأمر الذي يعزز القدرة على الاستيعاب والتذكر بشكل ملحوظ.

أنشطة يومية بسيطة تحافظ على صحة الدماغ

لا يقتصر الأمر على تقنية فيثاغورس فقط، بل هناك أنشطة أخرى مثل حل الكلمات المتقاطعة، والحساب الذهني، والقراءة مع إعادة سرد ما تمت قراءته، بالإضافة إلى تعلم لغات جديدة أو ممارسة الكتابة اليدوية، كل هذه الممارسات تعمل على تحفيز الدماغ وإبقائه في حالة نشاط دائم، وهو ما يساهم في الوقاية من الزهايمر والخرف على المدى البعيد.

الاستمرارية سر النجاح

المفتاح الحقيقي للاستفادة من هذه التمارين هو الاستمرارية، فالقيام بها بانتظام قبل النوم لا يساعد فقط على تحسين الذاكرة، بل يمنح الدماغ فرصة للاستعداد لليوم التالي بطاقة عقلية أفضل، وهكذا يصبح العقل أكثر قوة والذاكرة أكثر حدة مع مرور الوقت.