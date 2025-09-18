الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت وزارة الصحة الأردنية أن عدوى الشيغيلا تنتج عن تلوث المياه أو الأغذية، وتُعد من الأمراض المعوية التي تسببها بكتيريا الشيغيلا. تنتقل العدوى بسهولة عبر البراز الملوث، وتُعد الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة، رغم إمكانية إصابة جميع الفئات العمرية.

جرثومة شيغيلا .. عدوى معوية خطيرة تنتقل عبر التلوث

أبرز الأعراض:

إسهال دموي أو طويل الأمد

حمى وآلام في المعدة

قيء واضطرابات هضمية

تقلصات مؤلمة في البطن

تبدأ الأعراض عادةً بعد يوم أو يومين من التعرض للبكتيريا، وقد تستمر حتى أسبوع أو أكثر. في الحالات الشديدة، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا، خاصةً عند ظهور علامات الجفاف أو ارتفاع الحرارة أو القيء المتكرر.

طرق العدوى:

لمس الفم بعد ملامسة أسطح ملوثة

تناول طعام أو ماء ملوث

الاتصال الجنسي الذي يشمل فتحة الشرج

عوامل الخطورة:

صغر السن

العيش في أماكن مكتظة أو تفتقر للنظافة

ضعف المناعة أو التشرد

السفر إلى مناطق موبوءة

المضاعفات المحتملة:

الجفاف الحاد

نوبات صرع لدى الأطفال

تدلي المستقيم

تضخم القولون السمي

التهاب المفاصل التفاعلي

تجرثم الدم

الوقاية:

غسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر

تجنب السباحة في مياه غير معالجة

الامتناع عن تحضير الطعام أثناء المرض

عزل الأطفال المصابين عن التجمعات

تجنب الاتصال الجنسي حتى التعافي الكامل

الوعي بالنظافة الشخصية وسلامة الغذاء والماء هو خط الدفاع الأول ضد هذه العدوى المعدية.